Dayakçı Halil Sezai'den skandal açıklama! Halil Sezai "Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere" sözleriyle tepkilerin odağında!

Geçtiğimiz sene 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı şoke eden açıklamalarda bulundu: "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum" dedi.

Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'den sahnede skandal sözler "Gerektiği şekilde dövemedim" Şiddet uyguladığı için cezaevinde yatmıştı...