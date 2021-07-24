Kalp Yarası’nın yıldızları Şenay Gürler ve Mahir Günşıray GÜNAYDIN’a konuştu: Antakya halkından her gün yemek davetleri alıyoruz

Dizide 'Azade- Adnan Sancakzade' çiftini canlandırıyorsunuz. Sette nasıl bir uyum yakaladınız?

ŞENAY GÜRLER:

Biz Mahir'le daha önce de çalışmıştık. Ben açıkçası kadroda olduğunu öğrenince çok sevindim.

O yüzden kamera önünde anlaşamayan bir çifti oynasak da, çok iyi paslaşıyoruz ve çok da iyi anlaşıyoruz.



MAHİR GÜNŞIRAY:

Şenay Gürler gibi iyi ve disiplinli bir oyuncu ile çalışmanın avantajı ve keyfi bir yana, arkadaş olarak da iyi anlaşıyoruz.

Ayrıca oyuncu olarak da birbirimize yakıştığımız söyleniyor.