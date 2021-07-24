Ünlü şarkıcı Yusuf Güney taksi şoförü ile tartıştı! Yusuf Güney ile taksicinin tartışma anları saniye saniye kamerada...

"ARTİSTLİK YAPMA!"

37 yaşındaki Güney, ardından, kendisine, "Ağabey beş saat de geri mi döneceğim? Sen beni tehdit ediyorsun 'Mecbursun' diye." ifadelerini kullanan şoföre ise, "Mecbursun. Adam seçiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Artistlik yapma! Ben hatalı değilim." sözleriyle yanıt verdi. Yusuf Güney'in kısa bir süre sonra paylaşımını Instagram hesabından sildiği görüldü.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in taksici ile tartışma anı kamerada "Beni tehdit ediyorsun"