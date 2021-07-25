Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse ne olur? Behzat Uygur'dan güldüren paylaşım...

Usta oyuncu Behzat Uygur, son zamanlarda yaptığı video'larla sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yaptığı komik paylaşımlara bir yenisini ekleyen Behzat Uygur bu sefer İzzet Yıldızhan'lı bir video yaptı.