Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse ne olur? Behzat Uygur'dan güldüren paylaşım...

Usta oyuncu Behzat Uygur, son zamanlarda yaptığı video'larla sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.
Sosyal medyada yaptığı komik paylaşımlara bir yenisini ekleyen Behzat Uygur bu sefer İzzet Yıldızhan'lı bir video yaptı.
Behzat Uygur ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan bin Euro istedi. Videoyu kendi paylaşımıyla montojlayan Behzat Uygur'un paylaşımı takipçilerini güldürdü.
Bakın Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse ne olur?
Behzat Uygur'dan güldüren video! İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro istedi, bakın neler oldu!
Behzat Uygur'un komik videosuna beğeni ve yorum yağdı.