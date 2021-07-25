DJ Ayça Kumsal'ın başı eski sevgilisi ile dertte! Evini dağıttı koltuklarını delik deşik etti!

"SEN ÇOK YAŞAMAZSIN"

Sadece bana da değil benim yakınımda olan herkesi tehdit ediyor diyen Ayça Kumsal; "Ben bildiğin ölüm tehdidi alıyorum. Bana sen çok yaşamazsın, arkana bakarak yürü diye mesajlar atıyor. Bu mesajların ekran görüntülerini alıp şikayetçi oldum. Bu adam peşimi bıraksın istiyorum. Sokağa çıkmaktan tek başıma gezmekten korkar oldum" dedi.