Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı gecesi! Ünlü çift kavgaya karıştı, tabaklar havada uçuştu!

Ünlü sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin çıktığı mekana gitti. Bodrum'da gecenin sonunda gelen hesap nedeniyle ünlü çift, gergin anlar yaşadı.
"BU MİLLETİ DOLANDIRMAK DEĞİL Mİ!" DEYİNCE GERGİNLİK YAŞANDI!
6 kişi için gelen 19.250 TL'lik hesap nedeniyle rahatsızlığını dile getiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, işletmeciyle bir süre konuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun işletmeciye, "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitem etti. Sitemin hemen ardından ise çıktı.
KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Gecenin sonunda ünlü sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, karakola giderek şikayetçi oldu. Ece Erken yaşanan gerginliği doğrulayarak konuyla ilgil bir açıklama yaptı.
ECE ERKEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ! "DAVA AÇIYORUZ"
Sosyal medyadan durumu detaylı açıklayan Erken, "Dün gece arkadaşlarımızla hayatımızda ilk kez gittiğimiz M... isimli mekanda Yıldız Tilbe'nin 23.20'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal bıçakla protesto ettiler. Gece 01.00'de Yıldız Tilbe hala sahnedeyken ana yemek köfte olan bir iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19.250 TL hesap ödedik. Eşim ödemeyi yaptıktan sonra "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Şikayetçi olduk...Yani hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen bir sitem söz konusu. Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi kaş göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz." ifadelerini kullandı.