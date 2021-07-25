Neşe Erberk’in kardeşi iş insanı Cengiz Erberk bin 500 liralık nafakayı fazla buldu!

Avrupa eski güzeli Neşe Erberk'in ağabeyi iş insanı Cengiz Erberk ve estetisyen Derya Kart'ın 2012 yılında başlayan ilişkileri bebek şokuyla sona erdi. Bebeği reddeden Erberk, Kart'ı da terk etti. Kart'ın açtığı 5 bin liralık nafaka davasında mahkeme, bin 500 lira nafaka ödenmesine karar verdi. Ancak Erberk, bin 500 liralık nafakayı da çok buldu.

İkilinin doludizgin başlayan aşkı, bebek sürpriziyle son buldu. İlişkinin başında, Derya Kart'ı Fransa'ya tatile götürüp Eiffel Kulesi'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Derya Kart da teklifi kabul etti. 2014 yılında da çift, nişanlandı. Nikâh tarihi bile alındı. Bu sırada Kart, hamile olduğunu öğrendi.