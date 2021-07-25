Neşe Erberk’in kardeşi iş insanı Cengiz Erberk bin 500 liralık nafakayı fazla buldu!

Avrupa eski güzeli Neşe Erberk'in ağabeyi iş insanı Cengiz Erberk ve estetisyen Derya Kart'ın 2012 yılında başlayan ilişkileri bebek şokuyla sona erdi. Bebeği reddeden Erberk, Kart'ı da terk etti. Kart'ın açtığı 5 bin liralık nafaka davasında mahkeme, bin 500 lira nafaka ödenmesine karar verdi. Ancak Erberk, bin 500 liralık nafakayı da çok buldu.
İkilinin doludizgin başlayan aşkı, bebek sürpriziyle son buldu. İlişkinin başında, Derya Kart'ı Fransa'ya tatile götürüp Eiffel Kulesi'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Derya Kart da teklifi kabul etti. 2014 yılında da çift, nişanlandı. Nikâh tarihi bile alındı. Bu sırada Kart, hamile olduğunu öğrendi.
Kart'ın hamilelik müjdesi verdiği Erberk, soluğu bir klinikte aldı. Kart'ın hamileliğini teyit eden Erberk, ertesi gün Kart'ın akrabalarını arayıp; "Nafaka almak için mi bebek yapıyor? Bebeği de kendisini de istemiyorum" diyerek nişanlısını terk etti.
KARAR VERİLDİ
Hamileliği ilerleyen Kart ise çocuğunu doğurma kararı alıp Erberk'e babalık davası açtı. 5 bin lira nafaka talebinde bulunan Kart, dava dilekçesinde 'iş insanının lüks yaşam sürdüğünü' ileri sürmüştü. Kız çocuğunu dünyaya getiren Derya Kart'ın 5 bin liralık nafaka talebini mahkeme kısmen kabul ederek Erberk'in bin 500 lira ödemesine karar verdi.
NAFAKA FAZLA GELDİ
Bu sefer de Erberk nafaka kararından memnun olmadı ve mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Cengiz Erberk, ödemesi gereken bin 500 liralık nafakanın azaltılmasını talep etti. Erberk 2014 yılında ise eski eşi Sevcan Zabit'ten olan kızları için ödediği toplam 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını talep etmişti.