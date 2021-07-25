Nadide Sultan: Eşimi ve beni hedef gösteriyorlar

Şarkıcı Nadide Sultan
'ın eşi yönetmen Hakan Yonat
eşi hakkında sosyal medya üzerinden yayınlanan müstehcen videoların kaldırılması için harekete geçti. Yotube'de yayınlanan bir videoda şarkıcı Nadide Sultan ve yönetmen eşi Hakan Yonat'ın bahis oynattıkları iddia edildi. Videonun yayınlanmasının ardından Hakan Yonat avukatı aracılığıyla harekete geçerek müstehcenlik içeren videonun kaldırılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
Hakan Yonat tarafından mahkemeye sunulan erişim engeli talepli dilekçede asılsız hakaret ve iftira içeren bir yazıyla kısa bir videonun paylaşıldığı, video içerisinde müstehcen görüntülerin yer aldığı anlatıldı. Yayınlanan videonun altında yer alan söz konusu yazıda, 'Karı-koca şimdi bahis işine girdiler, iyi para kazanıyorlar. Bahis sektöründe para kazanmak artık çok kolay Nadide Sultan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kuponları oynayın' ifadeleri yer alırken, ayrıca ünlü şarkıcının müstehcen görüntü ve ağır hakaret içeren iddiaların yer aldığı ifade edildi.
MAHKEME REDDETTİ
Dilekçede eşiyle birlikte çirkin bir saldırıya uğradıklarını ifade eden Hakan Yonat, paylaşımdaki iddialardan dolayı kişilik haklarının zedelendiğini, küçük çocuklarının olduğunu bu nedenle yayınlanan videonun erişime engellenmesini talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise eksik hususlar nedeniyle erişim engeli talebini reddetti.