Göksel’den muhteşem konser

Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yorumcularından Göksel
, 2021 Harbiye Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında önceki akşam sahnedeydi. Ünlü sanatçı "Bu buluşmaları çok bekledik, lütfen maskelerimizi takalım, bunlar son maskeli konserlerimiz olsun" diyerek konserin açılışını 'Hiç Yok' şarkısı ile yaptı.
Kendi şarkılarının yanı sıra daha önce çıkardığı proje albümlerden şarkılara da repertuvarında yer veren Göksel, şarkılarını kendisini izlemeye gelenlerle hep bir ağızdan söyledi. Konserin ikinci yarısında ise izleyicileri bir sürpriz bekliyordu. Göksel'in zamansız hitlerinden 'Depresyondayım' şarkısında Kalben sahneye geldi. İki kadın sanatçı düetlerinin ardından nasıl tanıştıklarını anlatarak birbirlerine övgüler yağdırdı.
Göksel, bu özel gecede Özlem Kaya imzalı siyah, gri ve fuşya renklerinde üç farklı kostüm giydi. Ünlü sanatçının performansını izlemeye gidenler arasında Ayşe Tolga
ve kızı Can Yael Eskinazi ile Fatma Turgut
da vardı. Şarkıcı Fatma Turgut, "Tatilden yeni geldim evime dahi uğramadan arkadaşım Göksel'in konserine yetiştim" dedi.