Ünlü şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Lara'nın sağlık durumu...

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Lara, son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi. Alanya'nın yakından tanıdığı şarkıcı İzzet Keskin'in kardeşi olan ünlü şarkıcı Lara ve yeğeni Yiğit'in Covid 19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Antalya'daki Özel hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Şarkıcı Lara'nın ciğerlerine inmesi nedeniyle hastanede tedavi altında tutulduğunu bildiren İzzet Keskin, "Lütfen sosyal mesafeye hijyene dikkat edelim ve herkes aşısını yaptırsin. Lütfen tüm hastalara dua edelim" dedi.
Öte yandan 2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.
"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ
Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.
Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.
Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen şarkıcı, dudaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ifade etmişti.