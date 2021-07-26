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Giriş Tarihi: 26.7.2021 14:13 Son Güncelleme: 26.7.2021 15:24

Ünlü şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Lara'nın sağlık durumu...

MEHMET AL MEHMET AL
Ünlü şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Lara'nın sağlık durumu...

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi. Şarkıcı Lara ve yeğeni Yiğit'in, Covid-19 virüsü nedeniyle Antalya'da özel bir hastanede gözetim altına alındıkları bildirildi. Koronavirüsün Lara'nın ciğerlerine inmesi nedeniyle hastanede tedavi altında tutulduğunu bildiren İzzet Keskin, "Lütfen tüm hastalara dua edelim" dedi.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Lara, son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi. Alanya'nın yakından tanıdığı şarkıcı İzzet Keskin'in kardeşi olan ünlü şarkıcı Lara ve yeğeni Yiğit'in Covid 19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Antalya'daki Özel hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Şarkıcı Lara'nın ciğerlerine inmesi nedeniyle hastanede tedavi altında tutulduğunu bildiren İzzet Keskin, "Lütfen sosyal mesafeye hijyene dikkat edelim ve herkes aşısını yaptırsin. Lütfen tüm hastalara dua edelim" dedi.

Öte yandan 2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen şarkıcı, dudaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ifade etmişti.

İtirafta bulunan 42 yaşındaki Lara, konuyla ilgili, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" şeklinde konuşmuştu.

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Ünlü şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı! Lara'nın sağlık durumu...
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