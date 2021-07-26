Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı! Toplamda 28 yıla kadar hapisleri isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu "şüpheli" sıfatıyla, aralarında polis ve otel görevlilerinin yer aldığı 14 kişi de "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Furkan Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken sesi yükselerek karşı tarafa hakaret ve tehdit yağdırdığı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız oldu.Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, Furkan Çalıkoğlu'nu rahatsızlık yarattığı için dışarı çıkması gerektiğini söyledi.