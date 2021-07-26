Bodrum’un eski belediye başkanı Mehmet Kocadon: Muğla Belediyesi kaç yıldır Bodrum'a çivi bile çakmadı

Evet hem küskünüm, hem de kırgınım. Muğla Belediye Başkan adayı olmak için izin istedim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, sonra beklemeye başladım. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı, onu arayıp tebrik ettim. İki gün sonra ise beni genel merkeze çağırdılar ve Bodrum için benimle yola devam etmek istediğini söyledi Kılıçdaroğlu. Ben de kabul ettim ancak sonra Bodrum Belediye Başkan adayı olarak başka isim açıklandı. Şunu anlıyorum ki; CHP'de genel başkandan da güçlü başka bir güç var. O güç de beni aday yaptırmak istemedi. Çünkü Kılıçdaroğlu bana elimi sıkıp, bire bir söz vermesine, parti meclisinden yetki almasına rağmen beni aday gösteremedi. Benim gibi 20 senedir yerel belediyecilik yapan, halkın takdirini kazanmış bir siyasetçiye böyle yapılmaz. Madem Bodrum Belediye Başkanı adayı yapmayacaktı, o zaman neden bana söz verdi Kılıçdaroğlu? Bana yapılan bu muameleye çok kırıldım. Ben hayatım boyunca kimsenin onuruyla, gururuyla oynamadım ama bana yapıldı. Kılıçdaroğlu söz verdi bana ama sözünü tutmadı. Bu yakışmadı; hem Kılıçdaroğlu'na hem de partiye. CHP'ye çok emek verdim. 2014 yerel seçimlerinde partiye oy toplamak için günlerce çalışmıştım. Bana bu yapılanları hiç hak etmedim. 1991 yılından beri siyasetçiyim. Aslında ben sağ siyasetten gelen biriyim. Annemin ve çevremin ısrarıyla CHP'den aday olmuştum. Ama bana türlü oyunlar oynandı. Hem güvenim kalmadı hem de kırgınlığım var. Bir daha nasıl güvenebilirim ki, bana yine aday olacaksın deyip başkasını aday çıkarabilirler. Siyasette güven çok önemli. O güvenim kalmadı Kılıçdaroğlu'na.Bodrum uluslararası bir marka. İzmir'in yazlık yerleri ile Bodrum'u kıyaslamak doğru olmaz. Onlar bizim mahallemiz kadar yerler. Bodrum'daki potansiyel yok diğerlerinde. Bodrum büyükşehir olabilecek kapasitede.Yatırımcının önünü kesmemek lazım. Tabii ki oteller yapılacak, turist gelecek ki Bodrum kazansın. Dünyaca ünlü oteller Bodrum'u tercih ediyorsa bundan mutlu olmalıyız. Bodrum bugün huzurlu ise ekonomik gücü olduğu içindir. Ekonomik gücünü kaybederse, ahlaki değerlerde düşüş başlar, huzur da kalmaz.