Haberler Günaydın Haberleri Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 26.7.2021 23:45 Son Güncelleme: 26.7.2021 23:59

Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!

Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!

Koronavirüs nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün, eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi. Hatta açıklamalarında, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" ifadelerini de kullanan Serdar Ortaç'a eski eşinden cevap gecikmedi. İşte Chloe Loughnan'ın Serdar Ortaç'a verdiği o flaş cevap...

2014 yılında büyük bir aşkla dünyaevine giren ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda boşandı. Eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyen ve koronavirüs sürecinde konser vermediği için zor günler geçiren ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün önemli açıklamalarda bulundu.

ORTAÇ'DAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

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EVE HACİZ GELDİ

Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

CHLOE'DEN ORTAÇ'A CEVAP GECİKMEDİ: HER HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VARDIR! ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜR

Ortaya çıkan bu açıklamaların ardından ise bugün eski eş Chloe Loughnan'dan cevap geldi. Serdar Ortaç'a flaş bir cevap veren Chloe, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" ifadelerini kullandı.

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Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!
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