Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!

2014 yılında büyük bir aşkla dünyaevine giren ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda boşandı. Eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyen ve koronavirüs sürecinde konser vermediği için zor günler geçiren ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün önemli açıklamalarda bulundu.
ORTAÇ'DAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR
İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe hakkında zehir zemberek açıklamalar: "Şeytan görsün yüzünü" | Video
EVE HACİZ GELDİ
Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.
Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.
"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"
"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.
CHLOE'DEN ORTAÇ'A CEVAP GECİKMEDİ: HER HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VARDIR! ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜR
Ortaya çıkan bu açıklamaların ardından ise bugün eski eş Chloe Loughnan'dan cevap geldi. Serdar Ortaç'a flaş bir cevap veren Chloe, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" ifadelerini kullandı.