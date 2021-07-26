Hesap kavgasında bardaklar havada uçuştu! Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu mekanı birbirine kattı!

Geçtiğimiz ay Bodrum'da Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenen sunucu Ece Erken, yeni eşi ve iş insanı Rober Güler'in de aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla Yalıkavak'taki Mücver Restoran'a gitti. Erken, eşi ve arkadaşlarıyla gece boyunca alkol alarak eğlendi.
Mekanda sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin programı bitince Erken ve eşi hesap istedi. Yaklaşık 22 bin liralık hesabı görünce şok yaşayan çift, itiraz etti. Hesapta değişiklik olmayınca öfkeden deliye dönen ikili, mekan sahipleri ve çalışanları ile tartışmaya başladı.
Önce cam bardakları fırlatan Ece Erken ve eşi, daha sonra porselen tabakları sağa sola atmaya başladı. Diğer müşterileri rahatsız eden çift, "Bu mekanı kapattıracağız" diye bağırarak ortalığı birbirine kattı. Mekanın bodyguardları müdahalede bulundu.
TOKAT ATIP KAÇTI
Yaşanan arbede sırasında müşterilerin bir kısmı korkuyla dışarı kaçarken, bir kısmı ise masaların altına saklandı. Ece Erken, mekan sahibi Aleyna Çavuşoğlu'nun 50 yaşlarındaki annesini tokatladı. Bodyguardlarla kavga eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ise dişleri kırıldı. Olayın büyümesi üzerine restorana polis ekipleri çağrıldı. Erken mekanda eşini bırakıp kaçtı. İki taraf polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi olurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Erken daha sonra Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.
'ARBEDENİN BİZİMLE İLGİSİ YOK'
Ece Erken yaşanan olayla ilgili şunları söyledi: "Dün gittiğimiz mekanda bir kavga hadisesi yaşandı. İddia edildiği gibi bizimle alakası olan bir konu değil. Masamızda oturan bir arkadaşımızın kafasına bardak geldi. Eşim de normal bir şekilde 'Ne oluyor?' diye sordu. Sonra birbirlerine girdiler."
ECE ERKEN' "DAVA AÇIYORUZ"
Sosyal medyadan durumu detaylı açıklayan Erken, "Dün gece arkadaşlarımızla hayatımızda ilk kez gittiğimiz M... isimli mekanda Yıldız Tilbe'nin 23.20'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal bıçakla protesto ettiler. Gece 01.00'de Yıldız Tilbe hala sahnedeyken ana yemek köfte olan bir iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19.250 TL hesap ödedik. Eşim ödemeyi yaptıktan sonra "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Şikayetçi olduk...Yani hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen bir sitem söz konusu. Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi kaş göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz." ifadelerini kullandı.