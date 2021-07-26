Mahkeme kararı bozdu DNA profili incelenecek

İstanbul Eyüpsultan
'da arkadaşlarıyla birlikte çorba içmeye gittiği mekandan ayrıldıktan sonra kendisini takip eden motorlu kurye tarafından ormanlık alana kaçırılan ve tecavüze uğrayan dizi oyuncusu A.T.'yle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Yardım çığlıklarını kimseye duyuramayan oyuncu, Kemerburgaz
'da hem darp edilmiş hem de tecavüze uğramıştı. Yoldan geçen bir kamyonun önüne atlayarak canını kurtaran kadının şikayeti üzerine yakalanan Bayram B. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karara itiraz eden Bayram B.'nin talebi sonrası dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. BAM, incelediği dosyada bazı hususların eksik olduğunu tespit etti. Oyuncunun tecavüze uğradığı sırada vücudunda kalan DNA profilinin, Bayram B. ile uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
'ndan rapor alınması gerektiği ileri sürülerek verilen hüküm bozuldu. Yeniden yargılama yapılması için dosya, yerel mahkemeye geri gönderildi.