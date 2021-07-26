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Giriş Tarihi: 26.7.2021 13:58

Son dakika: Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu’yu darp ettiği anlar kamerada!

İHA
Son dakika: Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu’yu darp ettiği anlar kamerada!

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu’nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Çağatay Akman’ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı. Sokak ortasında genç kıza vuran Çağatay Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı. Ortaya çıkan son dakika görüntülerde Çağatay Akman'ın oyuncu olan eski sevgilisi Öykü Uslu'yu feci şekilde darp ettiği görülüyor...

Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Çağatay Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu'nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman'ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı.

Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı.

Uslu ise polisi arayarak yardım istedi. Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi.

Akman, geceyi karakolda geçirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler ortaya çıktı! Şarkıcı Çağatay Akman, oyuncu eski sevgilisini böyle darp etti | Video

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Son dakika: Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu’yu darp ettiği anlar kamerada!
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