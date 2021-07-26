Son dakika: Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu’yu darp ettiği anlar kamerada!

Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Çağatay Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.