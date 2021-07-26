Ülkemizin değerlerini tüm dünyaya tanıtıyoruz

Rus
model Natalia Vodianova
'nın kurucusu olduğu Naked Heart Foundation'ın gala gecesinin yankıları devam ediyor. Özel davet, yıllardır Chopard'ın Türkiye resmi temsilciliğini yapan Tektaş Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Shelly Ovadia'nın katkılarıyla Bodrum
'da gerçekleşti. Ovadia, "Ülkemizin tanıtımı ve değerlerini tanıtmak açısından bu davet bizler için çok değerliydi" dedi.
Chopard Eş Başkanı Caroline Scheufele, Natalia Vodianova, Privee Pr'ın sahibi Arzu Demirer ve Chopard'ın Türkiye resmi temsilcisi Tektaş Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Shelly Ovadia birlikte poz verdi.