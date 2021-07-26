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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Ülkemizin değerlerini tüm dünyaya tanıtıyoruz

Ülkemizin değerlerini tüm dünyaya tanıtıyoruz
Rus model Natalia Vodianova'nın kurucusu olduğu Naked Heart Foundation'ın gala gecesinin yankıları devam ediyor. Özel davet, yıllardır Chopard'ın Türkiye resmi temsilciliğini yapan Tektaş Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Shelly Ovadia'nın katkılarıyla Bodrum'da gerçekleşti. Ovadia, "Ülkemizin tanıtımı ve değerlerini tanıtmak açısından bu davet bizler için çok değerliydi" dedi.
Chopard Eş Başkanı Caroline Scheufele, Natalia Vodianova, Privee Pr'ın sahibi Arzu Demirer ve Chopard'ın Türkiye resmi temsilcisi Tektaş Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Shelly Ovadia birlikte poz verdi.
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Ülkemizin değerlerini tüm dünyaya tanıtıyoruz
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