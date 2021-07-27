Sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yeni bir oaylaşım daha yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından Beyazıt Öztürk'ün aşı çağrısını paylaştı.

"BİLİME VE AŞIYA GÜVENİN"

Paylaşılan videoda Beyazıt Öztürk, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.

Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı! | Video