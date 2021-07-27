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Giriş Tarihi: 27.7.2021 21:30 Son Güncelleme: 27.7.2021 21:33

Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı!

Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı!

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyada birçok sanatçı yer aldı. Aşı kampanyasına bu kez de Beyazıt Öztürk dahil oldu. Beyazıt Öztürk, 'bilime ve aşıya güvenin' ifadelerini kullandı. İşte aşı kampanyasından görüntüler...

Sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yeni bir oaylaşım daha yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından Beyazıt Öztürk'ün aşı çağrısını paylaştı.

"BİLİME VE AŞIYA GÜVENİN"

Paylaşılan videoda Beyazıt Öztürk, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.

Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı! | Video

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Beyazıt Öztürk aşı çağrısı yaptı!
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