Dev kuklanın Gaziantep’ten İngiltere’ye yolculuğu başlıyor

KÜÇÜK Amal adındaki 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki bir kuklanın, Türkiye
- Suriye
sınırından İngiltere
'ye uzanan yolculuğunu anlatan 'The Walk
-Yürüyüş' projesi, bugün Gaziantep
'ten başlıyor. Küçük Amal annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 4 ay boyunca 8 ülke sınırını geçerek 8 bin km. yol kat edecek. Amal, 27 Temmuz- 3 Kasım tarihleri arasında ziyaret edeceği her köy, kasaba ve kentte; sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından pek çok kültür ve sanat etkinliğiyle karşılanacak.