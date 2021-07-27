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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Dev kuklanın Gaziantep’ten İngiltere’ye yolculuğu başlıyor

Dev kuklanın Gaziantep’ten İngiltere’ye yolculuğu başlıyor
KÜÇÜK Amal adındaki 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki bir kuklanın, Türkiye- Suriye sınırından İngiltere'ye uzanan yolculuğunu anlatan 'The Walk-Yürüyüş' projesi, bugün Gaziantep'ten başlıyor. Küçük Amal annesini bulmak üzere çıktığı bu yolculukta, 4 ay boyunca 8 ülke sınırını geçerek 8 bin km. yol kat edecek. Amal, 27 Temmuz- 3 Kasım tarihleri arasında ziyaret edeceği her köy, kasaba ve kentte; sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından pek çok kültür ve sanat etkinliğiyle karşılanacak.
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Dev kuklanın Gaziantep’ten İngiltere’ye yolculuğu başlıyor
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