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Giriş Tarihi: 27.7.2021

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncusu Sevinç Kıranlı: Hikayelerimle diğer minik kalplere de ulaşmak istedim

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncusu Sevinç Kıranlı: Hikayelerimle diğer minik kalplere de ulaşmak istedim

İlk kitabını küçük okurlarla buluşturan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncusu Sevinç Kıranlı, GÜNAYDIN’a konuştu. Kıranlı “Hayal gücü geniş bir anneyim. Çocuklarıma kendi yazdığım hikayeleri okurken kitap çıkarmaya karar verdim” dedi

Ünlü oyuncu Sevinç Kıranlı, on parmağında on marifet olanlardan... Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la izleyiciyle buluşan Kıranlı, son yıllarda yazarlık yönünü de keşfetti. Yazdığı şiirlerden biri Türk Sanat Müziği parçası olarak bestelenen Kıranlı, geçtiğimiz günlerde ilk kitabını çıkardı. Güzel oyuncu, 'Minnoş Ailenin Yeni Üyesi' adlı çocuk kitabını nasıl hazırladığını anlattı.
İlk kitabınız 'Minnoş Ailenin Yeni Üyesi'ni çıkardınız. Çocuk kitabı yazma fikri nasıl oluştu?
Her zaman çocuklarla ilgili projeler ilgimi çekmiş ve hep içinde olmak istemişimdir. Nitekim meslek hayatıma başladığımda uzun yıllar çocuk tiyatrosu yaptım ve üniversitede okurken bir yandan da pedagojik formasyon alıp çocuklara drama öğretmenliği yaptım. İlerleyen yıllarda anne olunca çocuklarıma yaşlarına uygun kitaplar okurken bazen sonlarını değiştirmem gerekiyordu, onlara hissettirmeden düzeltmeler yapıyordum. Küçük çocuğum henüz beş yaşında olduğu için halen böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyorum. Yazım süreci de bu esnada başladı ve kendi yazdıklarımı okumaya ve anlatmaya başladım. Böylece çocuklarıma anlatmak istediğim konuları seçebiliyor ve kafalarındaki soru işaretlerine ışık tutabiliyordum. Bu bazen okul hayatı bazen de yiyecek ayırmaları konusunda olabiliyordu.
Ne kadar süredir bu kitap üzerinde çalışıyorsunuz?
Çocuklarımdan başka minik kalplere de ulaşma isteğim iki yıl kadar önce başladı. Önce yazdıklarımı derleyip fikrine güvendiğim pedagog, yuva öğretmeni ve yakın çevreme okuttum. Sonra yayın evimle yollarımız kesişti ve bugün Elif'in maceraları ile karşınızdayız.
Çocuklarınızın katkısı var mı kitaba?
Çocuklarım, çocuklarımız sürprizlerle dolu. Hiç ummadığımız zamanda öyle bir şey diyorlar ya da yapıyorlar ki gülmemek, şaşırmamak ama en önemlisi üzerine düşünmemek elde değil. Doğal olarak katkıları çok büyük.
Aileler neden bu kitabı almalı sizce?
Aileler kitabı okuduklarında her kelimesi özenle seçilmiş; sade, sıcacık, samimi bir kitapla karşılaşacak.

İKİNCİ KİTAP GELECEK

Kitabı ilk kime okuttunuz?
Kitabımızla ilk tanışanlar kızım, oğlum, sonra da annem ve eşim. Ali Emir, küçük olduğu için uyumadan önce ben ona okuyordum. Beni sonuna kadar dinledi ve "Anne ben neredeyim peki?" dedi. Ben de "Beş kitap sonra Elif'in bir kardeşi olacak" dedim. "Yani ben mi?" diyerek sevindi ve şimdi heyecanla bekliyor.

Hayal gücü geniş bir anne misiniz?
Hayal gücüm geniştir ve eğer çocuklara bir şeyler anlatacaksam bunları zenginleştirmek, genel kültürlerine katkıda bulunmak için elimden geleni yaparım. Mesela kızıma küçükken anlattığım masallar, Şefik Can'ın Yunan Mitolojisi kitabının sadeleştirilmiş ve zaman zaman konudan sapmadan biraz değiştirilmiş haliydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün bile konuyla ilgili fikir sahibidir.
Devamı gelir mi kitabın?
Elif'in maceraları uzun bir yolculuk. İlk kitabımız Minnoş Ailenin Yeni Üyesi oldu. Biz ikinci kitabın çizimlerine başladık bile.

MUTLULUKLARI, HÜZÜNLERİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde izleyiciyle buluşuyorsunuz. Altı sezondur devam eden bir proje. Aile gibi olma durumunu en fazla yaşayan ekiplerden birisiniz sanırım...
Uzun yıllardır içinde yer aldığım en uzun, en keyifli yolculuk diyebilirim... Mutlulukları, üzüntüleri birlikte yaşadığımız büyük bir aile olduk gerçek hayatta da. Aramızdaki bu samimiyetin ekrana da yansıdığını, aynı ölçüde izleyiciden karşılık bulduğunu görmek büyük mutluluk.

Heyecanlı bir bölümle sezon finali yaptınız. İzleyiciyi yeni sezonda neler bekliyor?
Yeni sezonda da eminim ki izleyicilerimizi ekrana kilitleyecek heyecanlı bölümler olacak. Senaristlerimiz bize de pek sır vermez. Biz de izleyicilerimiz gibi merakla bekliyoruz.

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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncusu Sevinç Kıranlı: Hikayelerimle diğer minik kalplere de ulaşmak istedim
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