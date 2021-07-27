'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncusu Sevinç Kıranlı: Hikayelerimle diğer minik kalplere de ulaşmak istedim

İKİNCİ KİTAP GELECEK
Kitabı ilk kime okuttunuz?
Kitabımızla ilk tanışanlar kızım, oğlum, sonra da annem ve eşim. Ali Emir, küçük olduğu için uyumadan önce ben ona okuyordum. Beni sonuna kadar dinledi ve "Anne ben neredeyim peki?" dedi. Ben de "Beş kitap sonra Elif'in bir kardeşi olacak" dedim. "Yani ben mi?" diyerek sevindi ve şimdi heyecanla bekliyor.
Hayal gücü geniş bir anne misiniz?
Hayal gücüm geniştir ve eğer çocuklara bir şeyler anlatacaksam bunları zenginleştirmek, genel kültürlerine katkıda bulunmak için elimden geleni yaparım. Mesela kızıma küçükken anlattığım masallar, Şefik Can'ın Yunan Mitolojisi kitabının sadeleştirilmiş ve zaman zaman konudan sapmadan biraz değiştirilmiş haliydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün bile konuyla ilgili fikir sahibidir.
Devamı gelir mi kitabın?
Elif'in maceraları uzun bir yolculuk. İlk kitabımız Minnoş Ailenin Yeni Üyesi oldu. Biz ikinci kitabın çizimlerine başladık bile.
MUTLULUKLARI, HÜZÜNLERİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde izleyiciyle buluşuyorsunuz. Altı sezondur devam eden bir proje. Aile gibi olma durumunu en fazla yaşayan ekiplerden birisiniz sanırım...
Uzun yıllardır içinde yer aldığım en uzun, en keyifli yolculuk diyebilirim... Mutlulukları, üzüntüleri birlikte yaşadığımız büyük bir aile olduk gerçek hayatta da. Aramızdaki bu samimiyetin ekrana da yansıdığını, aynı ölçüde izleyiciden karşılık bulduğunu görmek büyük mutluluk.
Heyecanlı bir bölümle sezon finali yaptınız. İzleyiciyi yeni sezonda neler bekliyor?
Yeni sezonda da eminim ki izleyicilerimizi ekrana kilitleyecek heyecanlı bölümler olacak. Senaristlerimiz bize de pek sır vermez. Biz de izleyicilerimiz gibi merakla bekliyoruz.