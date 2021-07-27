Evinde kaza geçirdi kaburgaları kırıldı

USTA sanatçı Gönül Yazar
, sevenlerini korkuttu. Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu kaburgaları kırılan Yazar, hastaneye kaldırıldı. Sanatçının son sağlık durumuyla ilgili bilgi sosyal medyada paylaşıldı. 84 yaşındaki Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım
, ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım." Bunun üzerine Yazar'a sevenlerinden çok sayıda 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı.