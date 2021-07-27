Lopez’ın doğum gününe özel eser yaptı

Türk çağdaş sanatının en dikkat çeken ressamlarından biri olan Çağatay Odabaş
, hayranı olduğu dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez
'in 52. doğum günü için özel bir eser üretti. Eserleri koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gören Sevil Dolmacı Art Gallery
sanatçısı Odabaş, Lopez'in sinema filmindeki bir fotoğrafını puantalizm tekniğiyle tuvaline işledi. 490 bin vuruştan oluşan 2.5 metrelik dev eser, Jennifer Lopez'e sorunsuz ulaştırıldı. Flame adındaki eseri yaklaşık 3 ayda tamamladığını belirten Odabaş, süreci şöyle anlattı: "Mimar Şafak Çak
, Jennifer Lopez ve menajeriyle yakın arkadaşlar. Böyle bir eser yapacağımı belirtmiştim. Lopez yapım süreciyle ilgili videolarımı izlemiş ve inanılmaz beğendiğini ifade etmiş. Lopez gibi yıldızlara herhangi bir şey kabul ettirmek, onlara ulaştırmak çok zor. Ayrıca, 400 kiloluk eserin teslimatı oldukça sıkıntılı geçti. Ama neyse ki eser eline sağ salim ulaştı. Eserimi kabul etmesi benim için de büyük bir gurur. Evine asacağını söyledi. Ben de merakla bekliyorum"