Seren Serengil’den Gülben Ergen için olay sözler: Seda Sayan Gülben Ergen'e yüz basar!

Bir süredir 'Dumping sendormu' ile savaşan ünlü sanatçı Seren Serengil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özellikle Seren Serengil'in paylaştığı fotoğraflara yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

Ünlü sanatçı ise her daim bu iddiaları yalanlıyor. Ancak Seren Serengil sevmediği insanları da photoshopla suçluyor.