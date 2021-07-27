Seren Serengil’den Gülben Ergen için olay sözler: Seda Sayan Gülben Ergen'e yüz basar!

Bir süredir 'Dumping sendormu' ile savaşan ünlü sanatçı Seren Serengil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özellikle Seren Serengil'in paylaştığı fotoğraflara yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmıyor.
Ünlü sanatçı ise her daim bu iddiaları yalanlıyor. Ancak Seren Serengil sevmediği insanları da photoshopla suçluyor.
SEDA SAYAN DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI, SEREN SERENGİL SESSİZ KALMADI!
Son olarak fotoğraflarında yaptığı filtre nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Seda Sayan'ın doğal halini paylaşması üzerine bir hamle de Seren Serengil'den geldi.
SEREN SERENGİL'DEN OLAY YORUM
Seren Serengil, bir sosyal medya hesabında Gülben Ergen ve Seda Sayan fotoğrafının altına yaptığı yorum dikkat çekti.
"SEDA GÜLBEN'E YÜZ BASAR"
Ünlü sanatçı Serengil, "Bu kadın yine 60 yaşında. İyi yaşına göre. Sen Gülben'in son plaj görüntülerini gördün mü? Asfalt ağlıyor tabi… Şimdi fotoğrafı bulmuş kendine photoshoplu resimler yapıp paylaşıyor, ama Seda Gülben'e yüz basar bence!" ifadelerini kullandı.
Seda Sayan bikinili yakalanınca çareyi pareoda buldu! Estetikle gençleşen Seda Sayan'ın bikinili halleri sosyal medyayı salladı...