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Giriş Tarihi: 27.7.2021 19:34 Son Güncelleme: 27.7.2021 20:11

Seren Serengil’den Gülben Ergen için olay sözler: Seda Sayan Gülben Ergen'e yüz basar!

Seren Serengil’den Gülben Ergen için olay sözler: Seda Sayan Gülben Ergen'e yüz basar!

Bir süredir ‘Dumping sendormu’ ile mücadele eden Seren Serengil, bu kez de Gülben Ergen için sarf ettiği olay sözlerle gündem oldu. Seren Serengil, bir sosyal medya hesabında yer alan Seda Sayan’ın fotoğrafının altına yaptığı yorum nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı, yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen’i photoshop yapmakla suçladı. İşte Seren Serengil’in sosyal medyada yaptığı o yorum!

Bir süredir 'Dumping sendormu' ile savaşan ünlü sanatçı Seren Serengil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özellikle Seren Serengil'in paylaştığı fotoğraflara yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

Ünlü sanatçı ise her daim bu iddiaları yalanlıyor. Ancak Seren Serengil sevmediği insanları da photoshopla suçluyor.

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Son olarak fotoğraflarında yaptığı filtre nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Seda Sayan'ın doğal halini paylaşması üzerine bir hamle de Seren Serengil'den geldi.

SEREN SERENGİL'DEN OLAY YORUM

Seren Serengil, bir sosyal medya hesabında Gülben Ergen ve Seda Sayan fotoğrafının altına yaptığı yorum dikkat çekti.

"SEDA GÜLBEN'E YÜZ BASAR"

Ünlü sanatçı Serengil, "Bu kadın yine 60 yaşında. İyi yaşına göre. Sen Gülben'in son plaj görüntülerini gördün mü? Asfalt ağlıyor tabi… Şimdi fotoğrafı bulmuş kendine photoshoplu resimler yapıp paylaşıyor, ama Seda Gülben'e yüz basar bence!" ifadelerini kullandı.

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Seren Serengil’den Gülben Ergen için olay sözler: Seda Sayan Gülben Ergen'e yüz basar!
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