Son dakika: Ünlü Rus iş insanı Bodrum'a 3 güdnde yarım milyon bıraktı!

Son dakika... Her sene olduğu gibi bu yaz döneminde de Bodrum, dünyanın en zengin insanlarının uğrak yeri oldu. Rus iş insanı Nebojsa Jankovic, eşi için kesenin ağzını açtı ve Bodrum'da üç ayrı kutlama organize etti. Partiler için 500 bin dolar harcandığı bilgisi edinildi.