Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den yeni poz! Demet Özdemir'in Kapadokya pozu sosyal medyayı salladı!

Şimdilerde evini dekore ettiren ve dizi çekimlerine devam ederek tatlı bir heyecan yaşayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

AYNA POZU İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile 'yorgun ama güzel' dedirtti.