Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den yeni poz! Demet Özdemir'in Kapadokya pozu sosyal medyayı salladı!

Şimdilerde evini dekore ettiren ve dizi çekimlerine devam ederek tatlı bir heyecan yaşayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
AYNA POZU İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile 'yorgun ama güzel' dedirtti.
YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI
Bu paylaşımların hemen ardından ise ünlü oyuncu bugün yeni bir fotoğraf daha paylaştı.
KAPADOKYA POZUYLA TAM NOT ALDI
Ünlü oyuncunun Kapadokya'dan 'Bu bir sihir' notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçilerinden tam not aldı.