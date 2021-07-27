Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den yeni poz! Demet Özdemir'in Kapadokya pozu sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 27.7.2021 17:58 Son Güncelleme: 27.7.2021 18:15

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den yeni poz! Demet Özdemir'in Kapadokya pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den yeni poz! Demet Özdemir'in Kapadokya pozu sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir paylaşımda daha bulundu. Kapadokya'ya giden ve burada çekildiği fotoğrafları sosyal medyaya yükleyen Demet Özdemir, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyaya damga vuran 'Bu bir sihir' notuyla paylaştığı o fotoğrafları...

Şimdilerde evini dekore ettiren ve dizi çekimlerine devam ederek tatlı bir heyecan yaşayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

AYNA POZU İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile 'yorgun ama güzel' dedirtti.

YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Bu paylaşımların hemen ardından ise ünlü oyuncu bugün yeni bir fotoğraf daha paylaştı.

KAPADOKYA POZUYLA TAM NOT ALDI

Ünlü oyuncunun Kapadokya'dan 'Bu bir sihir' notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçilerinden tam not aldı.

Demet Özdemir turuncu mayosuyla da büyük ilgi topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den yeni poz! Demet Özdemir'in Kapadokya pozu sosyal medyayı salladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA