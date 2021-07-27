Usta sanatçı Zerrin Özer hayvanseverleri kızdırdı! Zerrin Özer'in "Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı tepkilerin odağında

Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.
Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür diledi.
"SADECE İRONİYDİ"
Özer, tepkilere karşılık, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm..."
"Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yaptı. Özer ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek karşılık verdi.
"ABİM DEDİĞİM İNSANIN TECAVÜZÜNE UĞRADIM"
Öte yandan Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlalan 'Dur Bi Dinle' programına konuk olmuştu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan sanatçı, 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım' sözleriyle başında geçen kötü olayı anlatmıştı.
Özer, "Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Muhafazakar bir ailem vardı. Şimdi ki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti..."
"Bir gün başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum."
"GİDER BU ADAMI VURUR"
"Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur..."
"Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum dedim. Susmam lazım dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.