Büşra’yla arkadaşlığımız baki, size buradan haber çıkmaz’

Ünlü müzisyen Ersay Üner
, önceki akşam Alaçatı Port Mooi'de sahne aldı. Üner'in eski sevgilisi Büşra Pekin
de arkadaşlarıyla birlikte konserdeydi. Üner, konserin sonunda gazetecilerin "Aşk şarkılarını eski sevgilinize mi söylediniz?" sorusuna "Büşra aradı, konserime gelmek istediğini söyledi.
Onunla arkadaşlığımız baki, buradan size haber çıkmaz" diye esprili bir cevap verdi. İki yıldır canlı müzik dinlemeyi özlediğini belirten Büşra Pekin ise "Ersay'la arkadaşız. Bir de iş arkadaşlığımız var. Ortak bir şirketimiz var" açıklamasında bulundu. Ersay Üner'i dinleyenler arasında Murat Boz
, Murat Dalkılıç
, Mustafa Aksakallı
, Gökhan Türkmen gibi isimler de vardı.