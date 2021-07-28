Çağatay Akman’ın eski kız arkadaşından yeni hamle!

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu'nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman'ın tacizleri bitmek bilmedi.Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına inince tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Apartmanın önünde oturarak bekleyen Akman'ın yanına bir süre sonra Öykü Uslu'nun indiği, yaşanan tartışma sırasında Akman'ın Öykü Uslu ve arkadaşlarına saldırdığı ve polis ekiplerinin araya girdiği görüldü.
KORUMA TALEBİNDE BULUNDU
Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Öykü Uslu, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti. Adliye çıkışında genç kadın açıklama yaptı.
"UZUN ZAMANDIR İLETİŞİM KURMUYORDUK"
Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darp etmesinden dolayı açılan soruşturma, süreç devam ediyor, çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri ben sonra polisi aradım. Sonra karakol. Eski bir beraberlik uzun zamandır iletişim kurmuyorduk neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.
"HER TÜRKÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"
Öykü Uslu'nun avukatı Mehmet Gençoğlu, "Müvekkilim arkadaşıyla otururken Çağatay Akman gelip zili çalıyor, yarım saat gibi bir süre aşağıda bekliyor. Müvekkilim gitmeyeceğini düşünerek aşağıya iniyor, gitmesini söylüyor, ancak kişi tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor. Tabii ki de yarım saat boyunca derin bir fiziksel şiddet altında kalan müvekkilim karşılık vermeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Polise haber veriyor. Biz 6284 sayılı kanunu uyarınca koruma tedbir kararı için Aile Mahkemesi'ne başvurduk. Aynı zamanda yürütlen soruşturma için de beyan dilekçesi sunduk. Psikolojik olarak derin bir üzüntü içersinde. Biz sadece kadını değil, canlılara yönelik her türlü şiddetin karşısındayız." açıklamasında bulundu.