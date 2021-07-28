Çağatay Akman’ın eski kız arkadaşından yeni hamle!

"HER TÜRKÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"



Öykü Uslu'nun avukatı Mehmet Gençoğlu, "Müvekkilim arkadaşıyla otururken Çağatay Akman gelip zili çalıyor, yarım saat gibi bir süre aşağıda bekliyor. Müvekkilim gitmeyeceğini düşünerek aşağıya iniyor, gitmesini söylüyor, ancak kişi tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor. Tabii ki de yarım saat boyunca derin bir fiziksel şiddet altında kalan müvekkilim karşılık vermeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Polise haber veriyor. Biz 6284 sayılı kanunu uyarınca koruma tedbir kararı için Aile Mahkemesi'ne başvurduk. Aynı zamanda yürütlen soruşturma için de beyan dilekçesi sunduk. Psikolojik olarak derin bir üzüntü içersinde. Biz sadece kadını değil, canlılara yönelik her türlü şiddetin karşısındayız." açıklamasında bulundu.