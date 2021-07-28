Eski aşıklar Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in yat yarışı! 300 milyon dolarlık tekne...

Lopez ve Rodriguez, her ne kadar yollarını ayırdıktan sonra kendilerine yeni hayatlar kursa da isimleri hala birlikte anılmaya devam ediyor. Jennifer Lopez, sevgilisi Ben Affleck ile birlikte Fransa'nın gözde tatil bölgelerinden St. Tropez'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

Eski beyzbolcu Alex Rodriguez'de aralarında romantik bir ilişki olduğu ileri sürülen sunucu Melanie Collins ve bir grup arkadaşıyla birlikte Lopez'in tatil yaptığı bölgede dinleniyor.