Eski aşıklar Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in yat yarışı! 300 milyon dolarlık tekne...

Geçtiğimiz nisan ayında dört yıllık ilişkilerini bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez, yeni hayatlarına başlasalar da birbirlerine adeta nispet yapıyorlar. Farklı kişilerle Fransa'nın en gözde tatil bölgelerinden St. Tropez'de tatilde olan Lopez ile Rodriguez'in mavi sulara açıldıkları yatlar kıyaslandı.
Lopez ve Rodriguez, her ne kadar yollarını ayırdıktan sonra kendilerine yeni hayatlar kursa da isimleri hala birlikte anılmaya devam ediyor. Jennifer Lopez, sevgilisi Ben Affleck ile birlikte Fransa'nın gözde tatil bölgelerinden St. Tropez'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
Eski beyzbolcu Alex Rodriguez'de aralarında romantik bir ilişki olduğu ileri sürülen sunucu Melanie Collins ve bir grup arkadaşıyla birlikte Lopez'in tatil yaptığı bölgede dinleniyor.
HAFTALIK KİRASI 300 BİN DOLAR YATIN SATIŞ FİYATI İSE 31 MİLYON DOLAR
Eski aşıklar, yanlarındaki isimler ve kiraladıkları yatlarla yeniden gündem oldu. Yeni yaşına sevgilisi Ben Affleck ile birlikte Valerie isimli yatta giren Jennifer Lopez gibi Alex Rodriguez'in de 46. yaşını kiraladığı yatta karşılamayı planladığı konuşuluyor. Rodriguez'in tatil yaptığı Ocean Parasite adlı bu yatın bir haftalık kiralama bedeli 300 bin dolar. Yatın satış fiyatı ise 31 milyon dolar.
Rodriguez ile arkadaşlarının kiraladığı yatın, 12 kişinin gece konaklayabileceği altı tane odası bulunuyor. Yat aynı zamanda 12 mürettebat kapasiteli. Yatın bir ana suiti bulunuyor. Ayrıca güvertesinde bulunan kendine ait havuzu ve sunduğu eğlence imkanları da dikkat çekiyor. Alex Rodriguez'in tatil yaptığı yatın, güvertesinde jakuzisi ve bir de spor salonu var.
Lopez'in sevgilisi ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yaptığı Valerie ise 17 konuk kapasiteli. Yatın mürettebat kapasitesi ise 27 kişi. Lopez ile Affleck'in, güvertesinde romantik anlarda yakalandığı Valerie şu anda 130 milyon dolara satışa çıkmış durumda.
Yatın jimnastik, masaj ve güzellik salonu bulunuyor. Altı güverte ve yedi yatak odası Lopez ile Affleck'in kiraladığı yatın sunduğu olanaklar arasında yer alıyor. Yatın güverteleri arasında asansor kullanılabiliyor. Valerie'nin üst güvertelerinde bir de sinema salonu bulunuyor.