Oyuncuya 11 sevgilisine 29 yıl hapis

İstanbul Beyoğlu
'nda bir restoranda başlayan, polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan dizi oyuncusu Ayşegül Çınar
ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu
hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay sırasında Çalıkoğlu'nun restoranda bıçakla görevlilere yönelik "Boğazlarını keseceğim" diyerek tehditler savurduğu ve Çınar'ın polis memurlara karşı "Sanatçıyım ben. Haritadan kendinize yer beğenin" diyerek polislere yumruk atmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Çınar hakkında 8 yıldan 11 yıla, Çalıkoğlu hakkında ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay gecesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Çınar hakkında 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak için Direnme' suçundan 8 yıl 11 aya kadar hapis cezası, tutuklu Çalıkoğlu için ise ise 'Görevli Memura Hakaret', 'Hakaret', 'Silahla Tehdit', Görevi Yaptırmamak için Direnme', 'Silahla Mala Zarar Verme', 'Silahla Yaralama' olmak üzere toplamda altı suçtan 29 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep etti. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülecek.