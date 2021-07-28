Şarkıcı Çağatay Akman'ın darp ettiği eski sevgilisi Öykü Uslu koruma talebinde bulundu! Öykü Uslu'dan karar sonrası flaş açıklama!

"DARP RAPORUM VAR AMA KARŞILIKLI OLAN BİR ARBEDE ASLINDA"



Koruma kararı talebinin ardından açıklama yapan Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darp etmesinden açılan bir soruşturma. Karakolda zaten her şeyi hallettim, şu anda süreç devam ediyor. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum bu konu ile alakalı. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri. Ben sonra polisi aradım, sonra karakol. Onu bilemem. Eski bir beraberlik. Uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Yani nedenini, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.