Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi paylaşımı! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı!

Her paylaşımıyla olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kendi kişisel sayfasındaki paylaşımıyla bugün yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
ANİDEN İLŞKİSİNİ SONLANDIRMIŞTI
Bir süredir birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Subaşı, şaşırtıcı bir şekilde ve aniden ilişkisini sonlandırmıştı. İş insanından bir de bebek düşüren Şeyma Subaşı ilişkisini bitirir bitirmez arkadaşlarıyla Ibiza Adası'nda tatil yaptı.
'DOLANDIRICI' İDDİASI SONRASI FATURALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
Ayrılık sürecinde ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin 'dolandırıcı' olduğu ve Şeyma Subaşı'na aldığı heydiyelerin dahi sahte olduğu iddiaları ortalığa atılmış ve magazin gündemi bir süre bu iddialarla meşgul olmuştu.
"ŞEYMA'DAN AYRILMAYI İSTEYEN BENDİM"
O süreçte Mohammed Alsaloussi, GÜNAYDIN'a özel röportajlar vermiş ve Şeyma Subaşı'ndan ayrılmayı isteyenin kendisi olduğunu dile getirmişti.
BARIŞTIĞINI PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA DUYURDU
Tüm bu yaşananlara rağmen Şeyma Subaşı, bugün kendi kişisel sayfasında bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştığını paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
"HAYAT PARTNERİMİ ÖZLEDİM"
Ünlü fenomen paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Hayat partnerimi özledim" notunu ekledi.Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'yi yine aradı: Şeyma tüm harcamaları hak etti!