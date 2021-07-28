Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi paylaşımı! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı!

Her paylaşımıyla olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kendi kişisel sayfasındaki paylaşımıyla bugün yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

ANİDEN İLŞKİSİNİ SONLANDIRMIŞTI

Bir süredir birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Subaşı, şaşırtıcı bir şekilde ve aniden ilişkisini sonlandırmıştı. İş insanından bir de bebek düşüren Şeyma Subaşı ilişkisini bitirir bitirmez arkadaşlarıyla Ibiza Adası'nda tatil yaptı.