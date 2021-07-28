Son dakika: Koronavirüsü ağır hasarla atlatmıştı...Karadenizli sanatçı Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı!

DURUMU BU SEFER KRİTİK

Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cimilli İbo için kan arayışı olduğu öğrenilirken, çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı.