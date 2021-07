Genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Atina & Epidaurus Tiyatro Festivali'nde ' The Republic of Baklava ' adlı oyunda sahneye çıktı. Üzümoğlu, Yunanca ve İngilizce olarak sahnelenen oyununun sonunda ayakta alkışlandı. Prova süreçleri için iki aydır Atina'da olan Üzümoğlu; "Oyunun metni, provalarla eş zamanlı olarak oluşturuldu. Yazılan her bir sahne biz oyuncular tarafından tekrar tekrar oynanarak bir nevi laboratuvar çalışmasına döndürüldü ve metin her gün tekrar yazıldı" dedi.