Akıl hastanesi hikayeleri film oldu

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan 'Bize Müsaade' filmi, yarın vizyona giriyor. Filmdeki karakterler için birçok akıl hastanesini gezip ve araştırma yapan senarist Giray Altınok
, şunları söyledi: "Hastanede bir adam 'Oradan geçer, buradan geçer' diyerek dolaşıyordu. Adam otobüs şoförüymüş. Artık adamı ne kadar darlamışlarsa Mecidiyeköy'ün göbeğinde el frenini çekip inmiş. Çok acıklı hikayeler var ama mizah tarafını kaleme aldım." Filmde Fırat Albayrak
, Sami Aksu
, Ali Düşenkalkar
, Ferit Aktuğ
rol alıyor.