Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın yangın paylaşımı dikkat çekti!

Muğla'nın Milas ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Milas'a kadar ulaşan yangın, bir de o bölgede bulunan otele kadar ilerledi.

TOSİÇ'İN EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI

Otellerden birinde tatil yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, yangın nedeniyle otelden tahliye edildikleri anları paylaştı.

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video