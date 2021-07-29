Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın yangın paylaşımı dikkat çekti!

Muğla'nın Milas ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Milas'a kadar ulaşan yangın, bir de o bölgede bulunan otele kadar ilerledi.
TOSİÇ'İN EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI
Otellerden birinde tatil yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, yangın nedeniyle otelden tahliye edildikleri anları paylaştı.
Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video
YANGIN KALDIĞI OTELE İYİCE YAKLAŞTI
Jelena Karleusa'nın çektiği videoda yangının otele iyice yaklaştığı görüldü.
KAMERALARA ANBEAN YANSIDI
Jelena Karleusa ve otelde kalan tatilcilerin tekneyle güvenli bölgelere taşındığı anlar da kameralara anbean yansıdı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.