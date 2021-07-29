Haberler Günaydın Haberleri Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın yangın paylaşımı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 29.7.2021 22:11 Son Güncelleme: 29.7.2021 22:53

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın yangın paylaşımı dikkat çekti!

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın yangın paylaşımı dikkat çekti!

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, Türkiye'de tatilini sürdürüyor. Ünlü futbolcu Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın Milas'ta tatil yaparken yangının kaldığı otele kadar sıçradığı haberi geldi. Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa da otelden tahliye edilirken bir video paylaştı. İşte ünlü futbolcunun eşinin otelden tahliye edildiği o anlar...

Muğla'nın Milas ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Milas'a kadar ulaşan yangın, bir de o bölgede bulunan otele kadar ilerledi.

TOSİÇ'İN EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI

Otellerden birinde tatil yapan Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa, yangın nedeniyle otelden tahliye edildikleri anları paylaştı.

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'dan yangın paylaşımı dikkat çekti! | Video

YANGIN KALDIĞI OTELE İYİCE YAKLAŞTI

Jelena Karleusa'nın çektiği videoda yangının otele iyice yaklaştığı görüldü.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Jelena Karleusa ve otelde kalan tatilcilerin tekneyle güvenli bölgelere taşındığı anlar da kameralara anbean yansıdı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosiç'in eşi Jelena Karleusa'nın yangın paylaşımı dikkat çekti!
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