‘Can güvenliğim tehlikede beni Halil Sezai’den koruyun’

Tuzla
'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç
'i darp edip tutuklanan ve "Pişmanım" savunmasıyla 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan Halil Sezai
, tahliyesiyle birlikte pişmanlığını unuttu. Gerek sosyal medyada gerekse sahne aldığı mekanda çirkin sözlerine devam edince bu kez de 'tehdit' ve 'hakaret' soruşturmasının tarafı oldu. Darp edilen Meriç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı
'na 7 sayfalık bir dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu. Sezai'nin, 42 gün cezaevinde kalıp çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin her şeye rağmen! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek milyonların önünde ölümle tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti. Kendisinin fötr şapkayla tanındığını da ekleyen Meriç, Sezai'nin 'Ağıt' adlı klibinde kendisini haksızlık yapan bir şeytan gibi gösterdiğini de ifade etti. Sezai'yi cezaevinin ıslah etmediğini de vurgulayan Meriç, uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. Sezai'nin 'Ölümle tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanmasını istedi. Şikayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
'KORKUDAN İŞİMİ BIRAKIP TEKNELERDE SAKLANDIM'
Dilekçede Sezai'nin, sahne aldığı mekanda "Siz 'amcacık' diye tanıdınız ama. Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. Duygum bu yalan söylemiyorum" sözlerine vurgu yapıldı. Sezai'nin eylemlerine devam edeceğini, kendisini öldürebileceğini kaydeden Meriç, olayın ardından zor zamanlar geçirdiğini anlattı. Korkudan işini bıraktığını, evini terk edip teknelerde yaşam sürüp gizlenmeye çalıştığını aktaran Meriç, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir" dedi.