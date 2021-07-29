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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Kardeşinin mevlidinde gözyaşları sel oldu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Kardeşinin mevlidinde gözyaşları sel oldu
Şarkıcı Alişan, koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş için önceki akşam Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Gözyaşlarına hakim olamayan annesi Suzan Tektaş'ı teselli etmek isteyen Alişan, diz çöküp hüngür hüngür ağladı. Şarkıcı, kardeşinin ölümünün 7'nci gününde okuttuğu mevlitte cami avlusunda dostlarıyla da bir araya geldi. Akşam namazına yakın camiye giren Alişan, mevlitten sonra ezan okudu. Ünlü şarkıcıyı Ceylan, Saruhan Hünel, Hatice, Özlem Yıldız, Buse Terim- Volkan Bahçekapılı gibi isimler de yalnız bırakmadı.
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Kardeşinin mevlidinde gözyaşları sel oldu
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