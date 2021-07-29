Mabel’den halay şov

TÜRK müziğinin sevilen isimlerinden Mabel Matiz
, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava BtcTurk PRO Sahnesi'nde sevenlerinin karşısına çıktı. Yaz konserlerinde seyircisine kavuşan sanatçı, sevenleriyle olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Matiz hayranları etkinlik alanını doldurdu. Matiz, "En çok olmak istediğim yerdeyim ve o yüzden çok mutluyum. Allah bizi ayırmasın" dedi. Gecede Melike Şahin
ile düet yapan şarkıcı, "Sizi biraz ağlatıp ardından göbek attıracağız" diyerek 'Mardin Kapı Şen Olur
' ve 'Caney
Caney' türküleriyle halay eşliğinde seyircisini ayağa kaldırdı.