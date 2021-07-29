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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Mabel’den halay şov

Mabel’den halay şov
TÜRK müziğinin sevilen isimlerinden Mabel Matiz, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava BtcTurk PRO Sahnesi'nde sevenlerinin karşısına çıktı. Yaz konserlerinde seyircisine kavuşan sanatçı, sevenleriyle olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Matiz hayranları etkinlik alanını doldurdu. Matiz, "En çok olmak istediğim yerdeyim ve o yüzden çok mutluyum. Allah bizi ayırmasın" dedi. Gecede Melike Şahin ile düet yapan şarkıcı, "Sizi biraz ağlatıp ardından göbek attıracağız" diyerek 'Mardin Kapı Şen Olur' ve 'Caney Caney' türküleriyle halay eşliğinde seyircisini ayağa kaldırdı.
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Mabel’den halay şov
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