Haberler Günaydın Haberleri Rahmi Özkan için ortaya atılan 'öldü' iddialarına Müge Anlı yaptığı paylaşımla cevap verdi! İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:01 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:02

Rahmi Özkan için ortaya atılan 'öldü' iddialarına Müge Anlı yaptığı paylaşımla cevap verdi! İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı!

Rahmi Özkan için ortaya atılan 'öldü' iddialarına Müge Anlı yaptığı paylaşımla cevap verdi! İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve sevilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaptı. Programla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken bugün başka bir iddia daha sosyal medyada yer aldı. Bugün sosyal medyada yer alan avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası adeta ortalığı karıştırdı. Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?' gibi aramalar yer aldı. Müge Anlı ise bu iddialara sayfasında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı...

ATV'nin en çok izlenen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, sezon finali yaptı. Programın yankıları sürerken bazı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

Bugün atılan bir iddia ise başarılı performansıyla programda dikkat çeken avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiğiydi. Bu iddialar sosyal medyada yankı uyadırdı.

Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?' gibi aramalar yer aldı.

Ancak iddialara ilk cevap yine Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı, yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

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Rahmi Özkan için ortaya atılan 'öldü' iddialarına Müge Anlı yaptığı paylaşımla cevap verdi! İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı!
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