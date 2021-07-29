Rahmi Özkan için ortaya atılan 'öldü' iddialarına Müge Anlı yaptığı paylaşımla cevap verdi! İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı!

ATV'nin en çok izlenen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, sezon finali yaptı. Programın yankıları sürerken bazı iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.
Bugün atılan bir iddia ise başarılı performansıyla programda dikkat çeken avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiğiydi. Bu iddialar sosyal medyada yankı uyadırdı.
Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?' gibi aramalar yer aldı.
Ancak iddialara ilk cevap yine Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı, yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.