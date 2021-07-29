Murat Ceylan Pınar Tartan ayrılığının nedeni belli oldu! "ÜZERİMDEN BÜYÜK YÜK KALKTI"

Sunucu Murat Ceylan ile 2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Pınar Tartan'ın birlikteliği beklenmedik şekilde sona ermişti. Ayrılığın nedeni ortaya çıktı.
'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan (32) ile kendisinden sekiz yaş küçük olan Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'ın ilişkisi kısa sürdü.
İş yoğunluğu nedeniyle Dominik'te olan Ceylan'ın mesafeli ilişkiyi yürütemediği iddia edilmişti. Ancak ayrılık nedeninin bu olmadığı ortaya çıktı.
"Sürekli pahalı şeyler istiyor"
Takvim gazetesinden Aydın Hamza'nın haberine göre; ünlü sunucunun, sevgilisinin bitmek bilmeyen istekleri ve lüks merakından dolayı aşkı bitirme kararı aldığı öğrenildi.
Pınar Tartan için Murat Ceylan'ın, arkadaşlarına, "Sürekli benden pahalı şeyler istiyor. Hep popüler mekanları tercih ediyordu. Bir süre sonra aslında ilişkide aşkın olmadığını fark ettim" diyerek dert yandığı öne sürüldü.
Sevilen sunucu, "Beni kullanmaya çalıştığını hissettiğim an soğudum. Birlikte olmamızın bir anlamı kalmadı. İlişkimi de bitirdim" ifadelerini kullandığı konuşuluyor.
"ÜZERİMDEN BÜYÜK YÜK KALKTI"
Bir zamanlar aşklarını sosyal medyadaki takipçilerine de göstermeyi tercih eden Murat Ceylan'ın, "Üzerimden büyük bir yük kalktı" dediği iddia edildi.
FOTOĞRAFLARI SİLDİLER!
Geçtiğimiz nisan ayında Dominik'ten İstanbul'a gelen Ceylan, sosyal medyada sevgilisini öptüğü anı takipçileriyle paylaşmıştı. Aynı kareyi kendi hesabından yayınlayan Pınar Tartan'ın paylaşımı büyük ilgi görmüştü.
24 yaşındaki tescilli güzelin, biten ilişkisinin ardından hakkında çıkan bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.