Murat Ceylan Pınar Tartan ayrılığının nedeni belli oldu! "ÜZERİMDEN BÜYÜK YÜK KALKTI"

Pınar Tartan için Murat Ceylan'ın, arkadaşlarına, "Sürekli benden pahalı şeyler istiyor. Hep popüler mekanları tercih ediyordu. Bir süre sonra aslında ilişkide aşkın olmadığını fark ettim" diyerek dert yandığı öne sürüldü.