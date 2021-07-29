Emre Aşık hakkındaki skandal iddia asılsız çıktı! Savcılıktan 'Yağmur Aşık yönlendiriyor' kararı

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİ YALANLADI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün adli psikolojik görüşme ve değerlendirme raporuna yer aldı. Söz konusu raporda çocuk ile psikoloğun görüşme yaptığı, görüşmede küçük kızın evde babası ve ağabeyiyle yaşadığını söylediği aktarıldı. Raporda önemli bir detay daha vardı, o da küçük çocuk evde kendisine kötü davranılmadığını, vücuduna dokunan kimsenin olmadığını söyledi. Dahası, "asla öyle görülmez babalar" cümlesini kurduğu vurgulandı.