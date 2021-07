Alman futbol takımı Hertha Berlin 'in yönetim kurulu başkanı Carsten Schmidt , Türk eşi Nil Schmidt ile Bodrum 'da tatilde. Türk futbolunu yakından takip ettiğini söyleyen Schmidt, şöyle konuştu: " Mesut Özil ile tanışıyoruz. Halil ve Hamit Altıntop kardeşleri de tanıyorum. Türk futbolu eskiden güzeldi, takım ruhu vardı ama şimdi herkes kendini düşünüyor, öne çıkmaya çalışıyor."Sağlık konusunda Türkiye 'nin çok önde olduğunu belirten Schmidt, "Burada her yerde dezenfektan var, Almanya bu kadar değil. Türkiye çok güvenilir bir ülke" dedi.Türk yemeklerini sevdiğini, tercihinin en çok köfte ve levrekten yana olduğunu söyleyen Schmidt, şöyle devam etti: "Türkiye'de çok şehir gezdim. En güzeli Bodrum. Türkler mükemmel insanlar, çok misafirperverler. Her yıl geliyoruz. Türkbükü evimiz gibi oldu."