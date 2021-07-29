Alman futbol takımı Hertha Berlin
'in yönetim kurulu başkanı Carsten Schmidt
, Türk eşi Nil Schmidt
ile Bodrum
'da tatilde. Türk futbolunu yakından takip ettiğini söyleyen Schmidt, şöyle konuştu: "Mesut Özil
ile tanışıyoruz. Halil ve Hamit Altıntop
kardeşleri de tanıyorum. Türk futbolu eskiden güzeldi, takım ruhu vardı ama şimdi herkes kendini düşünüyor, öne çıkmaya çalışıyor."
'TÜRKİYE ÇOK GÜVENİLİR BİR ÜLKE'
Sağlık konusunda Türkiye
'nin çok önde olduğunu belirten Schmidt, "Burada her yerde dezenfektan var, Almanya
bu kadar değil. Türkiye çok güvenilir bir ülke" dedi.
Türk yemeklerini sevdiğini, tercihinin en çok köfte ve levrekten yana olduğunu söyleyen Schmidt, şöyle devam etti: "Türkiye'de çok şehir gezdim. En güzeli Bodrum. Türkler mükemmel insanlar, çok misafirperverler. Her yıl geliyoruz. Türkbükü evimiz gibi oldu."