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Giriş Tarihi: 29.7.2021

‘Türkbükü evimiz gibi oldu’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Türkbükü evimiz gibi oldu’

Alman futbol takımı Hertha Berlin’in yönetim kurulu başkanlığını yapan Carsten Schmidt, Türk eşi Nil Schmidt ile Bodrum tatilinde… GÜNAYDIN’a konuşan Schmidt, sağlık konusunda Türkiye’nin çok önde olduğunu söyledi: “Burada her yerde dezenfektan başta olmak üzere birçok önlem alınmış. Almanya’da önlemler bu kadar sıkı değil. Türkiye çok güvenilir bir ülke!” Ünlü futbol adamı Türk insanını da övdü: “Türkler mükemmel insanlar, çok misafirperverler, hiç kimseden bir yanlış görmedim.”

Alman futbol takımı Hertha Berlin'in yönetim kurulu başkanı Carsten Schmidt, Türk eşi Nil Schmidt ile Bodrum'da tatilde. Türk futbolunu yakından takip ettiğini söyleyen Schmidt, şöyle konuştu: "Mesut Özil ile tanışıyoruz. Halil ve Hamit Altıntop kardeşleri de tanıyorum. Türk futbolu eskiden güzeldi, takım ruhu vardı ama şimdi herkes kendini düşünüyor, öne çıkmaya çalışıyor."

'TÜRKİYE ÇOK GÜVENİLİR BİR ÜLKE'
Sağlık konusunda Türkiye'nin çok önde olduğunu belirten Schmidt, "Burada her yerde dezenfektan var, Almanya bu kadar değil. Türkiye çok güvenilir bir ülke" dedi.
Türk yemeklerini sevdiğini, tercihinin en çok köfte ve levrekten yana olduğunu söyleyen Schmidt, şöyle devam etti: "Türkiye'de çok şehir gezdim. En güzeli Bodrum. Türkler mükemmel insanlar, çok misafirperverler. Her yıl geliyoruz. Türkbükü evimiz gibi oldu."
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‘Türkbükü evimiz gibi oldu’
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