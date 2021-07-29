Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı

Birçok ünlü sanatçı Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına dahil oluyor. Geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan da aşı için çağrı yapan ünlüler arasında yer aldı.

BU KEZ ÇAĞRI HAYKO CEPKİN'DEN GELDİ

Bu kez de ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına katılan sanatçılardan oldu.