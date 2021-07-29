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Giriş Tarihi: 29.7.2021 21:19 Son Güncelleme: 29.7.2021 21:22

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına katılan sanatçılardan oldu. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı kampanyanın videosunda ünlü sanatçı Hayko Cepkin de yer aldı. Cepkin videodaki mesajında, " Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte o video...

Birçok ünlü sanatçı Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına dahil oluyor. Geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk ve Sevcan Orhan da aşı için çağrı yapan ünlüler arasında yer aldı.

BU KEZ ÇAĞRI HAYKO CEPKİN'DEN GELDİ

Bu kez de ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyasına katılan sanatçılardan oldu.

BAKAN KOCA DUYURDU

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı kampanyanın videosunda ünlü sanatçı Hayko Cepkin de yer aldı.

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı | Video

"AŞI KONSERLERE, SAHALARA TİYATROLARA AÇILAN KAPIMIZ"

Cepkin videodaki mesajında, " Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı
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