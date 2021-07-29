Ünlüler eş zamanlı başlayan yangına sessiz kalmadı! Süreyya Yalçın ise yaptığı paylaşımla tepki topladı!

Türkiye'de bugün yangın haberleri arka arkaya geldi. Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin'den sonra bugün de Kilis, Marmaris, Bodrum, Didim, Milas ve Antalya'da başlayan yangın tüm Türkiye'yi üzdü.

ÜNLÜLER SESSİZ KALMADI

Ciğerlerimize ateş düşüren yangınlara ünlü isimlerden de tepki geldi. Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından paylaşımlarda bulundu.