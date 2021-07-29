Ünlüler eş zamanlı başlayan yangına sessiz kalmadı! Süreyya Yalçın ise yaptığı paylaşımla tepki topladı!

Türkiye'de bugün yangın haberleri arka arkaya geldi. Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin'den sonra bugün de Kilis, Marmaris, Bodrum, Didim, Milas ve Antalya'da başlayan yangın tüm Türkiye'yi üzdü.
ÜNLÜLER SESSİZ KALMADI
Ciğerlerimize ateş düşüren yangınlara ünlü isimlerden de tepki geldi. Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
SÜREYYA YALÇIN'IN SON FOTOĞRAFI TEPKİ ÇEKTİ!
Bodrum'da tatil yapan sosyetik isim Süreyya Yalçın'ın son paylaşımı ise tepkilere neden oldu. Yangın bölgesinden paylaşım yapan Süreyya Yalçın sosyal medya takipçilerinin tepkisini topladı.
TEPKİ ÜZERİNE FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİ
Tepki alan Süreyya Yalçın bu fotoğrafı yayınladıktan sonra hemen sildi.
İŞTE ÜNLÜLERİN MESAJLARI;
Ünlü şarkıcı Hadise, "Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor... Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır... Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun..."
Burcu Güneş, "Canlarımız, hayvanlarımız, ormanlarımız... #Adana ah #Manavgat çok üzgünüm ben çok..."
Derya Uluğ, Manavgat, Adana, Osmaniye, Mersin, Marmaris, Kayseri şimdi de Kocaeli… Ülke alev alev yanıyor.Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun."
Ünlü şarkıcı Haluk Levent da bir mesaj yayınladı.
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, "Manavgattaki yangın yüreğimi yaktı çok.Evleri yanan insanlarımız,ağaçlarımız,canlılarımız çok acı çok" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, "Resmen kundaklanıyoruz. Neler oluyor?"
Ünlü şarkıcı Yalın ise, "Önce Manavgat şimdi Marmaris,dünya güzeli yerler,o canım ağaçlar,hayvanlar,orman…evleri yanan çaresiz insanlar…Kalbim paramparça! Kötü niyeti veya ihmali olan,bu kabusa sebep kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır!…Söndürme çalışmalarında emek veren tüm ekiplere güç kuvvet diliyorum." ifadelerini kullandı.