Yılmaz Kunt'un ihanetine uğrayan Sevda Erginci'den manidar paylaşım! Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'u ifşa ayırmıştı...

Boy gösterdiği dizilerdeki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci, bir süredir Yılmaz Kunt ile aşk yaşıyordu. Ancak çifte nazar değdi; Sevda Erginci ile ilişkisinin evlilik yolunda olduğu konuşulan Yılmaz Kunt, son olarak flaş bir haberle gündeme geldi.