Haberler Günaydın Haberleri Yılmaz Kunt'un ihanetine uğrayan Sevda Erginci'den manidar paylaşım! Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'u ifşa ayırmıştı...
Giriş Tarihi: 29.7.2021 10:36 Son Güncelleme: 29.7.2021 10:37

Yılmaz Kunt'un ihanetine uğrayan Sevda Erginci'den manidar paylaşım! Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'u ifşa ayırmıştı...

Yılmaz Kunt'un ihanetine uğrayan Sevda Erginci'den manidar paylaşım! Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'u ifşa ayırmıştı...

Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 27 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci, bir süredir Yılmaz Kunt ile aşk yaşıyordu. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt cephesinde önceki gün flaş gelişmeler yaşandı. Kunt'un, Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa oldu. İfşalar sonrası ikili ayrıldı, sosyal medyada birbirlerini takibi bıraktı. İhanet acısı yaşayan Sevda Erginci, manidar bir paylaşımda bulundu.

Boy gösterdiği dizilerdeki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci, bir süredir Yılmaz Kunt ile aşk yaşıyordu. Ancak çifte nazar değdi; Sevda Erginci ile ilişkisinin evlilik yolunda olduğu konuşulan Yılmaz Kunt, son olarak flaş bir haberle gündeme geldi.

Yılmaz Kunt'un Sevda Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı, hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıktı.

"EVLİLİK YOLUNDAYKEN BENİMLE KONUŞMAN KADINA YÖNELİK BAŞKA ŞİDDET"

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Öztürk, paylaşımına, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

Yaşananların ardından ünlü oyuncu Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı Yılmaz Kunt ile ilişkisini noktaladı.

TAKİBİ DE BIRAKTILAR

Gelişmelerin ardından ikili, birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi de bıraktı. Sevgilisini takipten çıkan Erginci, hemen bir göndermede bulundu.

İHANET VE KIRGINLIK

İhanet acısı yaşayan Erginci, okuduğu kitaptan iki sayfasını yayınlayarak eski aşkı Kunt'a göndermede bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılmaz Kunt'un ihanetine uğrayan Sevda Erginci'den manidar paylaşım! Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt'u ifşa ayırmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA