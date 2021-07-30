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Giriş Tarihi: 30.7.2021

‘Balık tutmak çok eğlenceli herkese tavsiye ederim’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Balık tutmak çok eğlenceli herkese tavsiye ederim’
ATV dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Yalıkavak'ta ormanlık arazide görüntülendi. Özçivit, gazetecilerin "Arazi mi bakıyorsunuz?" sorularına "Arkadaşımızın evini arıyoruz" diye cevap verdi. Bu arada geçtiğimiz günlerde oğluyla büyük bir balık tutan Özçivit, bu hobisiyle ilgili de "Yeni yeni yapıyorum ama inanılmaz zevkli. Herkese tavsiye ederim" yorumunda bulundu. Evcen ise "O balığı buzdolabına sığdırabildiniz mi?" sorusuna, "Komşular sağ olsun, onlardan yardım istedik" yanıtını verdi. Karı-koca gün sonunda ise yemek yiyip yorgunluk attı.
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‘Balık tutmak çok eğlenceli herkese tavsiye ederim’
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