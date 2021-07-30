Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

"YANGININ ACISINI HERKES İLİKLERİNE KADAR HİSSETSİN! TARÇIN'IN GİTTİĞİ CENNETTE YER BULAMAYACAKLAR"

Ünlü manken ahırda bulunan atının yangın nedeniyle telef olduğunu belirterek bir açıklama yaptı. Özay açıklamasında, "Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum! 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık! Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz, susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, iş yerleri yandı! Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı. Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene fotoğraftaki 'Tarçı'n ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım. Aradan 1 sene geçti ve Tarçın'ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı. Bu şerefsizliği, alçaklığı , hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar, mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette ki Tarçın'ın gittiği cennette yer bulamayacaklar! Çünkü onlar hem yaşarken, hem de öldükten sonra yanacaklar! Yaktığınız yerden yanacaksınız! Çok geçmiş olsun." İfadelerini kullandı.