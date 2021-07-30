Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ta başlayan yangın, 4 bölgeye sıçradı. Yangına müdahaleler hem karadan, hem de havadan bugün de devam etti. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay, çiftliğinin hasar gördüğünü dün duyurdu. Sosyal medya üzerinden bu kötü haberi veren Tuğba Özay, sinir krizi geçirdi.
MANAVGAT'A GİTTİ
Ünlü manken dün sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Kendi kişisel hesabından bir video yayınlayan Özay, "Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz..." ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu.
ÇİFTLİĞİNİN YANDIĞINI ÖĞRENEN TUĞBA ÖZAY SİNİR KRİZİ NEDENİYLE DÜN FELÇ GEÇİRDİ
Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.
Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki yangın dehşetini gözyaşları içinde böyle anlattı
ÜNLÜ MANKENDEN BUGÜN YÜREK BURKAN YENİ PAYLAŞIM GELDİ
Bugün ise ünlü manken Tuğba Özay, gelişmeleri takipçileri ile paylaştı. Sağlık durumu dünden daha iyiye giden ünlü manken, çiftliğinin son halini de paylaştı.
"YANGININ ACISINI HERKES İLİKLERİNE KADAR HİSSETSİN! TARÇIN'IN GİTTİĞİ CENNETTE YER BULAMAYACAKLAR"
Ünlü manken ahırda bulunan atının yangın nedeniyle telef olduğunu belirterek bir açıklama yaptı. Özay açıklamasında, "Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum! 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık! Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz, susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, iş yerleri yandı! Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı. Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene fotoğraftaki 'Tarçı'n ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım. Aradan 1 sene geçti ve Tarçın'ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı. Bu şerefsizliği, alçaklığı , hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar, mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette ki Tarçın'ın gittiği cennette yer bulamayacaklar! Çünkü onlar hem yaşarken, hem de öldükten sonra yanacaklar! Yaktığınız yerden yanacaksınız! Çok geçmiş olsun." İfadelerini kullandı.