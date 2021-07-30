‘O gönderme eski eşime’

SOSYAL medya fenomeni Pucca
lakaplı Pınar Yıldırım
hakkındaki soruşturmanın detayları belli oldu. Pınar Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hâlâ erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" paylaşımın ardından bir kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
'ne (CİMER) ihbarda bulunmuştu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan başlattığı soruşturmada Pınar Yıldırım, eski eşiyle karşılıklı atışmalarının olduğunu ve bunun dışında farklı bir amacının olmadığını dile getirdi. İfadesinin ardından serbest kalan sosyal medya fenomeni hakkında savcılığın takipsizlik veya dava açma yönünde bir karar vermesi bekleniyor.