Prens Harry ve Meghan Markle'ın kitap hazırlığı tartışılıyor! II.Elizabeth'in ölümünün ardından yayımlanacak!

Daily Mail kısa süre önce Sussex Dükü ve Düşesi'nin, Penguin Random House'la yaklaşık 20 milyon dolar değerinde 4 kitaplık anlaşma yaptığını iddia etti. Hatta Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ikinci bir kitap yayımlamayı planladığı da yer alıyordu.

Öte yandan Markle'ın da eşini izleyerek bir anı kitabı yazabileceği düşünülüyor. Random House sosyal medyada yaptığı açıklamada Prens Harry'nin anı kitabının 2022'de piyasaya sürüleceğini söylemişti. Random House ve Prens Harry'nin anlaşmasının detayları açıklanmasa da anı kitabından elde edilecek gelirin bağışlanacağı ifade edildi.